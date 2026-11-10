Dresden (dpa) – Stollenessen zum Beruf machen: Das kann man nun auch ganz offiziell. Denn am Donnerstag werden in Dresden die ersten Stollensommeliers verabschiedet, wie die Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Sachsen bekanntgab. Insgesamt 17 Bäcker- und Konditormeister, aus Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg, hätten sich sei Mai zum Stollensommelier fortgebildet. Teilweise seien die Teilnehmer, darunter vier Frauen, schon älter als 60 Jahre gewesen, erzählte Schulleiter André Bernatzky.

In der Fortbildung haben sie sich nach Angaben der Akademie «intensiv mit der faszinierenden Welt des Stollens» beschäftigt, unter anderem mit «Sensorik» und «Genussbeschreibung». Die Stollensommeliers sollen dem traditionellen Weihnachtsgebäck neuen Schwung verleihen. Denn der bundesweite Stollenabsatz ist nach Angaben der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Sachsen rückläufig. Im Freistaat allerdings ist die Produktion nach Worten von Schulleiter Bernatzky mit zehn Millionen Stollen pro Jahr stabil.





Stollen mit dem Geschmack einer Piña Colada

«Insbesondere jüngere Generationen lassen sich mit klassischen Zutaten wie Rosinen, Zitronat und Orangeat nicht immer begeistern», heißt es in der Mitteilung. Nun soll die süße Verführung also modern interpretiert werden. Sogar Stollen mit dem Geschmack einer Piña Colada gebe es schon, sagte Schulleiter Bernatzky. Andere Kollegen würden das Weihnachtsgebäck gar mit Gummibärchen oder Himbeeren sowie Haselnüssen, Pistazien oder Schokolade verfeinern, berichtet er. Die Qualifizierung zum Stollensommelier ist nach Angaben der Akademie weltweit einzigartig.