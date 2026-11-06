Berlin (dpa/bb) – Im Heizkraftwerk Berlin-Moabit brennt ein Förderband auf 22 Metern Höhe. Es gebe einen Großeinsatz der Feuerwehr am Friedrich-Krause-Ufer, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Das Förderband befinde sich zwischen zwei Hallen und könne von außen gelöscht werden. Es transportiere Holzreste in ein Lager. Noch sei unklar, ob sich das Feuer habe ausbreiten können.

84 Einsatzkräfte seien bereits vor Ort oder auf der Anfahrt, so der Sprecher. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich demnach in Sicherheit gebracht. Es gebe keine Verletzten.



