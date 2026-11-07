Braunschweig (dpa) – Beim torlosen Remis im Zweitligaspiel von Energie Cottbus bei Eintracht Braunschweig fehlten zu Beginn viele Gästefans. Nun ist klar warum: Auf der Autobahn 2 nordöstlich von Magdeburg war ein Kleinflugzeug aus Schleswig-Holstein abgestürzt. Zwei Insassen konnten von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. Nach dem Unglück wurde die Autobahn in Richtung Hannover gesperrt, erst am Abend wurde die Strecke dann wieder freigegeben – die Energie-Fans steckten deshalb im Stau fest. Eine Spielverlegung wurde zwischenzeitlich diskutiert.

«Tragisch. Solche Ereignisse sollten uns daran erinnern, ab und zu unser eigenes Verhalten zu hinterfragen. Auch im Fußball müssen wir uns bewusst machen, was wirklich wichtig ist. Mein Mitgefühl gilt den betroffenen Familien», sagte Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz nach der Begegnung am Freitagabend.





Die Cottbuser Mannschaft selbst war von dem Stau nicht betroffen. Viele Spieler erfuhren erst nach dem Schlusspfiff von dem Unglück.