Seddin (dpa/bb) – Die Feuerwehr ist wegen des Auslaufens einer noch unbekannten Flüssigkeit zum Güterbahnhof Seddin in Potsdam-Mittelmark ausgerückt. Aus einem auf dem Rangierbahnhof stehenden Kesselwagen laufe tröpfchenweise Flüssigkeit, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Brandenburg am Mittwoch. Ein Team der Gefahrstoff-Einheit des Landkreises untersuche, welcher Stoff dort austrete und ob er gefährlich sei. Der Bereich rund um den Kesselwagen wurde abgesperrt. Auch ein Notfallmanager der Deutschen Bahn sei vor Ort, so der Sprecher. Gefahr bestehe derzeit nur in der unmittelbaren Umgebung des Kesselwagens. Der Notruf ging demnach um 14.58 Uhr ein.

Der Bahnhof Seddin ist ein Bahnhof in Neuseddin, einem Ortsteil der brandenburgischen Gemeinde Seddiner See. Er ist einer der wichtigsten Rangierbahnhöfe der DB Netz AG.