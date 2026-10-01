Berlin (dpa/bb) – In Kreuzberg eröffnet gegenüber dem Volkspark Hasenheide kommende Woche eine neue Unterkunft für bis zu 921 Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. In dem neunstöckigen Bürogebäude, das jahrelang leer stand, sollen die Migranten maximal sechs Monate lang unterkommen.

Voraussichtlich am Montag werden die Ersten einziehen, vermutlich zunächst rund ein Dutzend Menschen, sagte Fabian Bein vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten und Unterbringung der Deutschen Presse-Agentur. In die Aufnahmeeinrichtung zwischen Südstern und Hermannplatz liefert ein Catering-Unternehmen Vollverpflegung. Der Mietvertrag für den Komplex, in dem früher die Deutsche Rentenversicherung saß, hat eine Laufzeit von zehn Jahren.





Angaben zu den Umbaukosten wollte Bein nicht machen. Zur Begründung verwies er auf Geschäftsgeheimnisse. Zudem gelte es, Nachteile zu vermeiden, die dem Land durch ihre Veröffentlichung entstehen würden.

Viele kommen aus Vietnam, Moldau und Afghanistan

Zurzeit sind in ganz Berlin rund 34.600 geflüchtete Menschen untergebracht. Die häufigsten Herkunftsländer waren zuletzt Vietnam, Moldau, Afghanistan, die Türkei und Syrien.

Im vergangenen Jahr waren etwas weniger Migranten nach Berlin gekommen: 2025 wurden 14.917 neu aufgenommen, rund 30 Prozent weniger als im Jahr davor.