Berlin (dpa/bb) – Ein 20-Jähriger mutmaßlicher Raser hat sich der Polizei gestellt. Zuvor soll er mit einem Auto bei hoher Geschwindigkeit durch Berlin-Charlottenburg gefahren sein, wie die Polizei mitteilte. Als die Einsatzkräfte ihn in der Nacht zu Montag stoppen wollten, sei der Fahrer davongefahren – unter anderem über den Gehweg und über eine rote Ampel.

Kurz darauf verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und beschädigte ein Verkehrszeichen auf einer Mittelinsel an der Kreuzung Kurfürstendamm Ecke Uhlandstraße. Wenig später stoppten die Einsatzkräfte das Auto.





Mehrere Insassen flohen, wobei sich der 20-jährige mutmaßliche Täter kurz darauf bei der Polizei stellte. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen eines illegalen Fahrzeugrennens sowie Unfallflucht und Verkehrsgefährdung ermittelt. Zudem wurde ein 17-Jähriger nach Zeugenhinweisen in einer Bar vorläufig festgenommen.