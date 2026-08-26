Berlin (dpa/bb) – Nach dem Fund einer Fliegerbombe in Berlin-Neukölln bereitet die Polizei die Evakuierung rund um den Fundort vor. Derzeit sei mit einem Sperrkreis von 300 Metern zu rechnen, sagte ein Polizeisprecher. Wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen sind, werde derzeit ermittelt.

Die Bombe sei gegen 10.40 Uhr bei Kanalarbeiten im Neuköllner Schifffahrtskanal zwischen der Teupitzer und der Treptower Straße gefunden worden, sagte der Sprecher. Die belebte Sonnenallee ist nur wenige Querstraßen entfernt.





Der etwa 100 Kilogramm schwere Sprengsatz sei daraufhin ans Ufer gebracht worden und soll dort nun entschärft werden. Die Bombe werde derzeit von der Kriminaltechnik untersucht.

Der Einsatz könnte sich laut Sprecher bis weit in die Nacht ziehen. Die Evakuierung eines Sperrkreises dauert in der Regel viele Stunden, weil die Einsatzkräfte sichergehen müssen, dass sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner das Gebiet wirklich verlassen haben. Auch Liegend- und Sitztransporte für mobilitätseingeschränkte Menschen müssen organisiert werden.