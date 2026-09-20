Berlin (dpa/bb) – Bei einem Einsatz in Berlin-Pankow hat ein Unbekannter eine Flasche auf die Frontscheibe eines Polizeiwagens geworfen, so dass diese gerissen ist. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Einsatzhundertschaft war nach Behördenangaben am Samstagabend gegen 22.30 Uhr im Ortsteil Rosenthal im Einsatz, weil es während eines Festes dort zu einer Auseinandersetzung kam. Dabei kam es zu dem Flaschenwurf. Zudem wurde der Innenspiegel des Fahrzeugs aus seiner Verankerung gelöst und beschädigt, wie es hieß.