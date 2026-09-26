Berlin (dpa/bb) – In Anwesenheit der deutschen First Lady Elke Büdenbender sind die Junghandwerkerin und der Junghandwerker des Jahres ausgezeichnet worden. Die Preise gingen an die Berliner Kosmetikerin Aminata Amoruso und den Brandenburger Metallgestalter Justus Brandt. Amoruso wurde geehrt, weil sie «dem jungen Handwerk ein Gesicht in Kampagnen, in sozialen Medien und überall dort, wo junge Menschen für handwerkliche Berufe begeistert werden sollen», gebe. Brandt erhielt zuletzt bereits mehrere Auszeichnungen, unter anderem als bester gewerkeübergreifender Meisterabsolvent der Handwerkskammer Potsdam 2025.

Die Preise wurden im Rahmen des Bundeskongresses der Handwerksjunioren vergeben, der am Freitag und Samstag in Berlin stattfand. Die Handwerksjunioren sind ein Netzwerk für den Nachwuchs im Handwerk. Dieses Jahr feiern sie ihr 70-jähriges Bestehen.





«Unsere jungen Handwerkerinnen und Handwerker bringen neue Energie und einen anderen Blickwinkel ins Handwerk. Sie bauen auf dem bestehenden Fundament auf, aber sie stellen neue Fragen und öffnen damit Fenster in die Zukunft», sagte Carola Zarth, Präsidentin der Handwerkskammer Berlin. Die Handwerksjunioren Deutschland zeigten seit 70 Jahren, wie wichtig es sei, «unseren nachfolgenden Generation Vertrauen zu schenken und wie wertvoll junge Stimmen für die Gestaltung der Zukunft sind».