Potsdam (dpa/bb) – Das Brandenburger Finanzministerium unterstützt die Pläne von Innenminister Michael Stübgen (CDU), in der Erstaufnahme von Flüchtlingen 1500 weitere Plätze zu schaffen. «Wir beabsichtigen, in den Antrag des Innenministeriums einzuwilligen», teilte das Finanzministerium am Montag auf Anfrage mit. «Der Bedarf ist durch das Innenministerium nachvollziehbar dargelegt worden.» Da der Mehrbedarf der Maßnahme in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 den Betrag von 7,5 Millionen Euro überschreite, müsse der Haushaltsausschuss aber einwilligen. Der Innenminister will die Zahl der Erstaufnahmeplätze für Geflüchtete in Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder) und Wünsdorf um je 500 erweitern.