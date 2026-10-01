Potsdam (dpa/bb) – Der Filmpark Babelsberg hat für die anstehenden «Horrornächte» das Kartenkontingent reduziert. So könnten alle Besucher das komplette Programm schaffen und einen Platz in der großen Abschluss-Show im Vulkan erhalten, erklärte eine Sprecherin des Filmparks. In den Vorjahren hatten sich an den einzelnen Stationen lange Schlangen gebildet.

Man erwarte an den insgesamt zehn Nächten rund 28.000 Zuschauer. Die Abende waren in den vergangenen zwei Jahren nach dem Start 2024 gut besucht.





Gruselige Darsteller wurden vorher bei einem Casting gesucht. Sie erschrecken die Besucher an den «Horrornächten» und treten in teils aufwendig gestalteten Kostümen auf. Bewerber mussten vor der Jury eine kurze improvisierte Szene spielen.