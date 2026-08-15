Potsdam (dpa/bb) – Der Filmpark Babelsberg sucht neue Monster: Wer als gruseliger Darsteller bei den «Horrornächten» im Oktober und November mitwirken will, kann sich bei einem Casting bewerben. Der Filmpark Babelsberg in Potsdam teilte mit, er suche am 26. August weitere Darsteller.

Interessierte müssen mindestens 18 Jahre alt sein und sollten Spaß am Schauspielern und Erschrecken haben, wie es hieß. Bewerber müssen vor der Jury eine kurze improvisierte Szene spielen. Im Juli hatte bereits ein Casting für die Horrornächte stattgefunden, die vom 9. Oktober bis zum 7. November laufen.



