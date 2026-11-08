Cottbus (dpa/bb) – Der Film «You don´t belong here» ist mit dem Hauptpreis des 36. Filmfestivals Cottbus ausgezeichnet worden. Der Regisseur Florin Șerban erzählt in dem Film die Geschichte von Marius, Chefarzt und alleinerziehender Vater, «der den Zugang zu seinem pubertierenden Sohn Ioan zunehmend verliert», hieß es von der Festivalleitung. Der Hauptpreis in Cottbus ist mit 15.000 Euro dotiert.

Beim Filmfestival waren 147 Filme aus 43 Ländern zu sehen. Insgesamt 29 Filme gingen davon beim Wettbewerb ins Rennen.





Den Spezialpreis für die beste Regie, dotiert mit 7.500 Euro, bekam die russische Filmemacherin Vladlena Sandu für den Film «Memory». In dem Filmdebüt kehrt die Regisseurin in ihre Kindheit und Jugend im tschetschenischen Grosny zurück. Die Jury hob die eigenständige Bildsprache hervor, mit der Sandu die Folgen von Krieg und Vertreibung über Generationen hinweg sichtbar mache.