Berlin (dpa/bb) – Feuerwehrleute haben in Berlin einen Schwerverletzten aus einer brennenden Wohnung gerettet. Insgesamt wurden am Donnerstagabend bei dem Feuer in Alt-Treptow zwei Menschen schwer und zwei weitere leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Alle vier wurden demnach in Krankenhäuser gebracht, während die Einsatzkräfte die Flammen löschten.

Der Brand war laut der Mitteilung in einer Wohnung im zweiten Stock des fünfstöckigen Hauses ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte demnach mehrere Menschen in Sicherheit. Die Brandursache sei noch unklar. Jetzt ermittele die Polizei.



