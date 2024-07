Berlin (dpa/bb) – Nach einem Unfall mit einem Auto mit radiologischen Stoffen an Bord in Berlin-Mitte hat die Feuerwehr Entwarnung gegeben. Es sei kein Stoff ausgetreten, alle Behälter seien intakt, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Messungen hätten ergeben, dass keine Gefahr für Menschen in der Umgebung bestanden. Der «Tagesspiegel» hatte berichtet, dass womöglich radioaktive Stoffe ausgetreten seien.

Der Unfall geschah am Morgen an der Ecke Chausseestraße/Schwartzkopffstraße. Das Auto hatte nach Angaben des Feuerwehrsprechers radiologische Stoffe für medizinische Zwecke geladen. Worum genau es sich handelte, sagte der Sprecher nicht.