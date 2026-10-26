Müncheberg (dpa/bb) – Ein 18-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 schwer verletzt worden. Der Mann hatte am frühen Montagmorgen gegen 4.45 Uhr unweit der Abzweigung nach Behlendorf (Landkreis Oder-Spree) die Kontrolle verloren und war mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Feuerwehrleute befreiten ihn aus dem Wrack. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Wegen der Bergungsarbeiten kam es zwischenzeitlich zu Verkehrseinschränkungen. Gegen 8.00 Uhr war die Strecke wieder frei zu befahren.



