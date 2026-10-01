Berlin (dpa/bb) – Die Saison der letzten Berliner Freibäder nähert sich dem endgültigen Ende, aber hartgesottene Schwimmer und Saunafreunde müssen noch nicht einpacken. Das Strandbad Wannsee lockt wieder mit einem besonderen Event: Die lange Saunanacht «Feuer und Eis» startet am Freitag.

Ab dem Nachmittag bis Mitternacht stehen große Fass-Saunen mit 85 Grad und 95 Grad direkt am Strand des Wannsees, wie die Bäder-Betriebe ankündigten. Es gibt verschiedene Themenaufgüsse und einen Whirlpool, im See lässt sich Abkühlung finden. Dazu brennen ab dem Sonnenuntergang Fackeln und Feuerschalen.





Wer mit kaltem Wasser klarkommt, kann noch bis zum 30. Oktober im Prinzenbad in Kreuzberg schwimmen. Geöffnet ist das ungeheizte Becken an der Terrasse Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr.