Berlin (dpa/bb) – Bei einem Brand in einem Polizeigebäude in Berlin ist nach Feuerwehrangaben ein Mensch leicht verletzt worden. Er kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie ein Sprecher sagte. Die Beschäftigten seien durch die Brandmeldeanlage gewarnt worden und hätten das Nebengebäude des Polizeipräsidiums in Tempelhof verlassen.

Das Feuer ist laut Feuerwehr in einer Zwischendecke des zweigeschossigen Gebäudes ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalten sich deswegen schwierig, wie es hieß. Knapp 60 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Alarmiert wurden sie demnach gegen 13.20 Uhr.





Nach Angaben eines Polizeisprechers befinden sich in dem Gebäude Büros von Sacharbeitern. Es habe dort Dacharbeiten gegeben. Nun werde geprüft, ob der Brand damit in Zusammenhang stehe.