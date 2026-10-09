Berlin (dpa/bb) – Bei einem Feuer in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Berlin-Mitte ist ein Mensch lebensbedrohlich verletzt worden. Einsatzkräfte fanden den Verletzten am Donnerstagabend auf dem Dach eines angrenzenden Gebäudes, wie die Feuerwehr mitteilte. Er sei aus der Brandwohnung im ersten Obergeschoss auf das einstöckige Gebäude gesprungen. Ein weiterer Mensch konnte sich den Angaben zufolge mit leichten Verletzungen in Sicherheit bringen. Beide wurden vom Einsatzort in der Lütticher Straße ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kam.