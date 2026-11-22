Berlin (dpa/bb) – Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Berlin-Lichtenberg hat die Feuerwehr zwei zunächst vermisste Menschen in Sicherheit gebracht. Beide wurden vor Ort versorgt, mussten aber nicht ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte.

Gegen 22.00 Uhr am Samstagabend waren Möbel und Gerümpel in einer Wohnung im dritten Obergeschoss in Brand geraten. Weil zunächst zwei Menschen als vermisst galten, ging die Feuerwehr von einem größeren Einsatz aus und rückte mit 46 Einsatzkräften an. Vor Ort stellte sich die Lage jedoch als weniger dramatisch heraus: Einen Vollbrand gab es nicht.





Das Feuer konnte den Angaben nach innerhalb etwa einer Stunde vollständig gelöscht werden. Wegen der starken Rauchentwicklung ist die betroffene Wohnung vorerst unbewohnbar. Andere Wohnungen wurden nicht beschädigt. Weitere Verletzte gab es nicht.