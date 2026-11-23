Alt-Zauche-Wußwerk (dpa/bb) – Nach einem Feuer auf dem Gelände eines Vereins für Klima- und Naturschutz im Spreewald ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Mutmaßungen der Initiative Sichere Orte Südbrandenburg zu einem rechtsextremen Hintergrund bestätigte die Polizeidirektion Süd bislang nicht.

Am Samstagabend habe ein Wildzaun aus Totholz in Alt-Zauche-Wußwerk gebrannt, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Übergreifen der Flammen auf eine Hütte in der Nähe habe verhindert werden können. Es seien Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet worden, sagte der Sprecher.





Angesichts einer Mitteilung etwa der Initiative Sichere Orte Südbrandenburg will die Polizei nun auch prüfen, ob ein politisches Motiv eine Rolle spielt. Man werde mit dem Staatsschutz Kontakt aufnehmen und das prüfen lassen, sagte der Sprecher der Polizei.

Der betroffene Verein Freiwald teilte mit, seine Geschäftsführerin Shan Metz, die sich gegen Rechtsextremismus engagiere, sei durch das Einatmen der Rauchgase verletzt worden. Der entstandene Schaden umfasse den Wintervorrat an Feuerholz und Teile der Totholzhecke. Der Verein hält einen rechtsextremistischen Hintergrund für naheliegend.

Der Sprecher der Initiative Sichere Orte Südbrandenburg, Lukas Pellio, erklärte, antifaschistisch engagierte Menschen sollten zum Schweigen gebracht werden. Die Tat reihe sich in eine Serie rechter Angriffe in Cottbus und anderen südbrandenburgischen Orten ein.