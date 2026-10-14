Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben E-Scooter und Unrat auf einer Kreuzung der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain angezündet. Als Polizisten in der Nacht zum Mittwoch an der Kreuzung von Rigaer und Liebigstraße erschienen, flüchteten mehrere vermummte Personen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte demnach die Flammen, die die Straße und eine Laterne beschädigt hatten. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.

Vor etwa einem Monat hatte eine Gruppe von Menschen in der Rigaer Straße Polizisten mit Pyrotechnik angegriffen. Ein Polizist erlitt Verbrennungen am Hals. Zuvor hatte die Gruppe laut Polizei mehrere Gegenstände, darunter einen Sessel, auf der Straße in Brand gesteckt. Mehrere Menschen zündeten demnach bengalische Feuer.



