Berlin (dpa/bb) – Mit einem Vorschlaghammer hat ein Mann einen Spätkauf in Berlin-Lichtenberg überfallen. Nach Polizeiangaben soll der 36 Jahre alte mutmaßliche Täter in der Nacht zum Mittwoch in das Geschäft eingedrungen sein. Nachdem der Vermummte Geld erbeutet hatte, ergriff er die Flucht.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Mann kein Unbekannter war. Zeugen und Videoaufnahmen entlarvten den Tatverdächtigen als Stammkunden des Spätkaufs im Ortsteil Fennpfuhl. Noch während des Einsatzes kehrte er an den Ort des Geschehens zurück, um Zigaretten zu kaufen, wie es von der Polizei hieß.

Einsatzkräfte nahmen den 36-Jährigen fest und durchsuchten seine Wohnung, wo sie einen Vorschlaghammer und die Beute sicherstellen konnten. Die Einsatzkräfte fanden auch einen Teleskopschlagstock und die Kleidung, die der Mann bei dem Überfall getragen haben soll. Am Mittwoch sollte er einem Haftrichter vorgestellt werden, wie die Polizei mitteilte.