Hannover (dpa) – Nach der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin hat das Landeskriminalamt Niedersachsen eine Pressekonferenz für 14.30 Uhr angekündigt. Zielfahnder der Behörde hätten am späten Montagnachmittag eine 65-jährige Frau festgenommen, deren Identität aber noch geprüft werde, teilte das Landeskriminalamt am Dienstag im Vorfeld nur mit. Die Frau könne ein gesuchtes mutmaßliches RAF-Mitglied sein. Die Pressekonferenz werde gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Verden durchgeführt, hieß es vom LKA. Eine eigene Pressekonferenz in Verden, wie es zunächst hieß, wird es am Dienstag demnach nicht geben.

Die Staatsanwaltschaft in Verden und das Landeskriminalamt hatten jahrzehntelang nach den Ex-Mitgliedern der Rote Armee Fraktion (RAF), Burkhard Garweg (55), Ernst-Volker Staub (69) und Daniela Klette (65), gefahndet.