Berlin (dpa/bb) – Im Museum der Charité und der danebengelegenen Hörsaalruine dreht sich an diesem Wochenende alles um das Thema Liegen: Mit dem Festival «Horizontal – Praktiken und Politiken des Liegens» sollen andere Perspektiven auf Horizontalität in kulturellen, historischen und körperlichen Dimensionen geschaffen werden, heißt es vom Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité.

Mit Workshops, Konzerten, Führungen und anderen Aktionen wollen die Kuratorinnen Monika Ankele und Nicole Schuchardt die liegende Haltung vom Passiven ins Aktive rücken. Das Festival steht in Verbindung mit der Ausstellung «Horizontal – Das Krankenbett und die Welt im Liegen», die seit Mai dieses Jahres und noch bis Anfang Mai 2027 zu sehen ist.





Kollektives öffentliches Liegen

Am Wochenende gibt es unter anderem die Aktion «If We Could Rest Awhile» von Raquel Meseguer Zafe – Menschen liegen im öffentlichen Raum. Die kollektive öffentliche Ruheaktion an drei Orten rund um das Museum richtet sich an Menschen mit und ohne Behinderung und kann im eigenen Tempo gemacht werden.

Anajara Laisa Amarante lädt mit dem Workshop «Horizontal Bodies», ausgehend vom Erfahrungswissen eines Körpers, der wegen Erschöpfung, chronischer Schmerzen oder zum Ausruhen viel Zeit im Bett verbringt, unter anderem dazu ein, kreatives Schreiben aus einer liegenden Position heraus zu erkunden. Das Bett werde hier zum Raum für Vorstellungskraft, Autonomie und Tanz. Die Gruppe Black Power Naps will mit der Performance «Bedside Manner» unter anderem die strukturelle Benachteiligung Schwarzer Menschen beim Schlaf zeigen.

Festival in Museumsgarten und Hörsaalruine

Das Festival findet an diesem Wochenende (12. und 13. September) im Rahmen der Berlin Art Week im Museumsgarten und in der Hörsaalruine der Charité statt. Beginn des Programms ist am Samstag um 11.00 Uhr, am Sonntag um 10.30 Uhr.

Der Eintritt in die Ausstellung sowie zu allen Performances, Workshops und Führungen ist frei. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Workshops und öffentlichen Aktionen werden um Anmeldung unter museum@charite.de gebeten. Es können außerdem gerne eigene Matratzen oder Yogamatten mitgebracht werden, eine begrenzte Anzahl stehe auch vor Ort zur Verfügung.