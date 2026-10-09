Berlin (dpa/bb) – Die Herbst-Sonne geht unter, das Festival of Lights startet: Berliner Sehenswürdigkeiten und Plätze leuchten wieder in bunten Farben. Das Motto ist «Colours of Love», die «Farben der Liebe». An rund 40 Orten soll bis zum 18. Oktober ein Zeichen für mehr Zusammenhalt und gegenseitigen Respekt gesetzt werden, wie die Veranstalter mitteilten.

Angestrahlt werden etwa der Fernsehturm, das Brandenburger Tor, der Bebelplatz oder der Berliner Dom. Im Nikolaiviertel werden Ausschnitte aus der Erfolgsserie «Babylon Berlin» projiziert. In der Alten Potsdamer Straße flattern bunte Schmetterlinge zwischen den Baumkronen.





Die zehn Lichtkunstabende – jeweils von 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr – sind für die Besucher kostenlos. Das Festival gibt es immer im Oktober.