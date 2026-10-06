Berlin (dpa/bb) – Beim «Festival of Lights» leuchten ab Freitag wieder viele Berliner Sehenswürdigkeiten und beliebte Plätze in bunten Farben. Das Motto: «Colours of Love». An rund 40 Orten soll bis zum 18. Oktober ein Zeichen für mehr Zusammenhalt und gegenseitigen Respekt gesetzt werden, wie die Veranstalter mitteilten. Angestrahlt werden etwa der Fernsehturm, das Brandenburger Tor und der Bebelplatz.

3D-Videoshows und Westbam im Berliner Dom

Im Berliner Dom gibt es wieder bunte Projektionen und Musik: Von Freitag bis Sonntag dieser Woche (9. bis 11. Oktober) erstrahlt der Altarraum des Doms bei acht 3D-Videoshows zu sanfter Hintergrundmusik in bunten Farben.





Vom 13. bis 17. Oktober treten bei zehn Ambient-Konzerten unter anderem Techno-Urgestein Westbam und das DJ-Duo Klangkarussell auf. Die Auftritte von DJ Westbam sind bereits ausgebucht – für Klangkarussell gibt es noch Tickets.

Avatare, «Babylon Berlin» und Schmetterlinge

Am Konzerthaus am Gendarmenmarkt können die Besucher einen selbst erstellten Avatar auf die Gebäudefassade projizieren. Es soll ein riesiges digitales Gästebuch entstehen.

Im Nikolaiviertel geht es in die 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Dort werden Ausschnitte aus der Erfolgsserie «Babylon Berlin» projiziert. In der Alten Potsdamer Straße flattern bunte Schmetterlinge zwischen den Baumkronen.

Die zehn Lichtkunstabende – jeweils von 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr – sind für die Besucher kostenlos. Das Festival gibt es immer im Oktober. Nach Angaben der Organisatoren lockte es bisher jeweils rund drei Millionen Besucher an.