Berlin (dpa/bb) – Bunte Fische, Teddybären und Elvis – mehr als 2.000 Drachen sollen heute (Samstag) über dem Tempelhofer Feld fliegen. Das 13. Stadt und Land-Festival der Riesendrachen findet von 11.00 bis 20.00 Uhr statt. Jeder darf selbst mitgebrachte Drachen auf dafür vorgesehenen Flächen steigen lassen.

Auch rund 75 professionelle Drachenpilotinnen und -piloten aus Deutschland und dem Ausland wollen ihre Drachen fliegen lassen. Darunter seien ein fast 30 Meter hoher Super Mario, ein gigantischer Fisch und eine ganze Reihe bunter Teddybären, teilte der Veranstalter mit. Viele der Drachen seien selbstgenäht. Moderiert wird die Veranstaltung wie in den Jahren zuvor von Robert Kirsch, der selbst auch Drachenpilot ist.





Geschick gefragt

Was für Besucher oft leicht aussehe, sei meistens wirklich viel Arbeit, so Kirsch. «Bei schwachem Wind braucht es viel Geschick, sie in die Luft zu bekommen und dort zu halten. Bei ausreichendem Wind fliegen die Drachen zwar fast von allein, aber die Zugkraft, die die bis zu 50 Meter großen Riesendrachen haben, ist enorm und beträgt manchmal bis zu 250 Kilogramm.»

Dem Deutschen Wetterdienst zufolge soll es am Samstag schwachen bis mäßigen Wind geben und trocken bleiben. Ein Sprecher der Stadt und Land sagte: «Wir wünschen uns ein bisschen mehr Wind.» Man bekomme auf jeden Fall Drachen an den Himmel, das sei schon mehrfach ausprobiert worden. Es sei aber möglich, dass die ganz großen Drachen mit 30 Metern Größe und mehr nicht so gut steigen.

In den vergangenen Jahren seien über den Tag verteilt mehr als 100.000 Menschen zum Festival gekommen, die gleiche Anzahl werde auch in diesem Jahr erwartet. Der Eintritt ist frei. Neben den fliegenden Drachen gibt es Musik, Essen und Mitmachangebote für Kinder.