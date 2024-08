Hoppegarten (dpa) – Der Ire Dylan Browne Mc Monagle hat mit dem vierjährigen Hengst Al Riffa das Hauptrennen auf der Galopprennbahn Hoppegarten gewonnen. Der bisher in 260 Rennen erfolgreiche 21 Jahre alte Reiter behauptete sich mit dem Favoriten vor 11.700 Zuschauern im 134. Großen Preis von Berlin mit klarem Vorsprung vor der Konkurrenz.

«Das ist mein erstes Rennen in Deutschland, es bedeutet mir sehr viel, das Rennen gewonnen zu haben», sagte Browne Mc Monagle. Der Große Preis von Berlin ist eines der sechs deutschen Gruppe-I-Rennen.

Al Riffa verwies in dem mit 155.000 Euro dotierten und über 2400 Meter führenden Topereignis den einzigen Dreijährigen im Feld, Narrativo (Bauyrzhan Murzabayev), mit fünf Längen auf den zweiten Platz. Best of Lips (Hugo Boutin) wurde Dritter. Der ebenfalls hoch gewettete King of Conquest (Adrie de Vries) aus dem Galoppimperium von Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum aus Dubai enttäuschte und kam als Letzter ins Ziel.