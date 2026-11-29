Arneburg (dpa) – Wegen austretender Gase im Zellstoffwerk Arneburg (Landkreis Stendal) hat es am Sonntag eine Warnung an die Bevölkerung in der Region gegeben. Grund dafür ist laut Warnmeldung das kontrollierte Ablassen von Gas in der Anlage gewesen. Demnach kam es zu Geruchsbelästigungen in Teilen der Landkreise Stendal, Altmarkkreis Salzwedel bis in den Landkreis Lüchow-Dannenberg im benachbarten Niedersachsen und nach Wittenberge in Brandenburg.

Anwohner wurden dazu aufgerufen, Türen und Fenster vorsorglich geschlossen zu halten. Nach Angaben der Leitstelle Stendal waren zahlreiche Anrufe wegen fauligen Geruchs eingegangen. Es habe zu keine Zeit Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Im Verlauf des Nachmittags hatte es Entwarnung gegeben.



