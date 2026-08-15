Berlin (dpa/bb) – Wer sich an diesem Wochenende abkühlen will, kann in so gut wie allen Berliner Badestellen ohne Bedenken schwimmen gehen. Die Liste mit den 39 ausgewiesenen und überwachten Badestellen des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) zeigt fast überall grün. Das heißt: Das Gewässer ist zum Baden geeignet.

Eine Ausnahme ist die Lieper Bucht am Ostufer der Unteren Havel. Hier warnte das Lageso am Freitag vor einer erhöhten Blaualgendichte in Bereichen mit gut sichtbaren Oberflächenblüten (Schlieren).





Blaualgen – der Fachausdruck lautet Cyanobakterien – vermehren sich vor allem bei hohen Wassertemperaturen und einem Überangebot an Nährstoffen stark. Bei Hautkontakt oder Verschlucken des Wassers können laut Lageso Hautreizungen und allergischen Reaktionen auftreten, in einzelnen Fällen auch Magen-Darm-Beschwerden.

Das Lageso empfiehlt, nicht in Bereichen mit sichtbaren grünen oder blaugrünen Schlieren oder gar Teppichen zu baden. Das gelte vor allem für Kinder. Nach Möglichkeit solle man sich nach dem Baden duschen und die Badekleidung wechseln.