Suckow (dpa) – Zollbeamte haben bei der Kontrolle eines bulgarischen Lkw auf der A24 bei der Anschlussstelle Suckow nahe der Landesgrenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg fast 50.000 geschmuggelte Zigaretten entdeckt. Wie der Zoll mitteilte, gaben der Fahrer und der Beifahrer an, lediglich einige Schachteln Zigaretten dabei zu haben.

Der Lkw wurde geröntgt und durchsucht. Dabei entdeckten die Beamten zunächst 26 Stangen Zigaretten unter einem Bett in der Fahrerkabine und dann weitere in einem Staufach. Insgesamt wurden 47.160 Zigaretten gezählt. Gegen den Fahrer, der nach Angaben des Zolls den Schmuggel zugab, wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Die Zigaretten wurden beschlagnahmt.



