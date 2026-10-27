Berlin (dpa/bb) – Die Linke in Berlin hat nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus die Zahl ihrer Mitglieder weiter gesteigert. Allerdings gab es seit dem Wahltag am 20. September auch 155 Austritte, wie die Partei auf dpa-Anfrage mitteilte. Dem stehen 560 Eintritte gegenüber. Nach aktuellem Stand zählt die Linke in der Hauptstadt damit 19.566 Mitglieder.

Die Wahl sei ein Mitglieds-Booster gewesen, sagte Linke-Landesgeschäftsführer Bjoern Tielebein. Neueintritte habe es quer durch alle Bezirke gegeben. «Ich bin mir sicher, dass wir die 20.000 bald knacken werden.»





Die Linke ist inzwischen die mitgliederstärkste Partei in Berlin. Ende Juni zählte sie nach Parteiangaben 17.843 Mitglieder, gut 2.000 (12,7 Prozent) mehr als ein Jahr zuvor. Sie löste damit die Grünen ab, die Ende Juni auf 17.513 Mitglieder gekommen waren.

Die Linke ist auch der Wahlsieger

Bei der Abgeordnetenhauswahl ist die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Linke, Grüne und SPD haben inzwischen ihre Sondierungsgespräche abgeschlossen. Im Fall von erfolgreichen Koalitionsverhandlungen könnte Linke-Fraktionschefin Elif Eralp erste Regierende Bürgermeisterin ihrer Partei in Berlin werden.

Allerdings sind die Sondierungsgespräche immer wieder durch die Diskussionen über ein konsequentes Vorgehen gegen Antisemitismus erschwert worden. Hintergrund waren mehrere entsprechende Vorfälle in den Reihen der Linken.

Eine gemeinsame Erklärung zu dem Thema soll im Fall einer Regierungsbildung in den Koalitionsvertrag aufgenommen werden. Darin sind bei Verstößen gegen die vereinbarten Grundsätze Sanktionen bis hin zum Fraktionsausschluss vorgesehen.