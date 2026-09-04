Berlin (dpa) – Musiker Farin Urlaub (62) blickt besorgt auf die Umfragewerte in Sachsen-Anhalt. Wie schaut er auf die Landtagswahl? «Wie alle Leute, die gerne in einem demokratischen, weltoffenen, freien Land leben würden – voller Bestürzung», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

«Jetzt wissen wir ja auch, was die AfD vorhat», sagte der Musiker von den Ärzten. «Sie will in der Schule anfangen – das haben die Nazis damals auch gemacht. Die Kirchen sollen als nicht-staatliche Freiräume mehr oder weniger aufhören zu existieren. Schon befremdlich.»





Was ihn aber viel mehr bestürze, sei, «dass es Leute gibt, die dieses Wahlprogramm lesen und dann sagen: „Das ist die Partei, die ich wählen will.“ Da haben wir doch als Land komplett versagt», sagte Urlaub. In Umfragen zur Landtagswahl am Sonntag liegt die AfD vorn.

Urlaub hat diesen Freitag sein neues Soloalbum «Ein Lächeln im Gesicht» mit 13 neuen Liedern veröffentlicht. Im nächsten Jahr geht es wieder mit den Ärzten auf Tour. Am Wahlsonntag wird man ihn nicht vor dem Fernseher finden. «Ich habe gar keinen Fernseher. Immer noch nicht.»