Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Altglienicke soll ein Mann seine Ehefrau und seine Kinder bedroht haben. Wie die Polizei auf X mitteilte, wurde sie am Mittwochabend von der Berliner Feuerwehr alarmiert.





Das Spezialeinsatzkommando (SEK) nahm den 52-jährigen Familienvater zunächst fest. Nachdem seine Identität festgestellt worden war, ließen die Einsatzkräfte ihn wieder frei. Die Bedrohung sei verbal geblieben, hieß es von einem Polizeisprecher. Zu körperlicher Gewalt sei es nicht gekommen. Weitere Details lagen der Polizei zunächst nicht vor.