Trier (dpa) – Ein Weihnachtsurlaub auf den Kapverden endet tödlich: Ein 19-Jähriger aus der Eifel soll dort im vergangenen Jahr einen Tag vor Heiligabend drei Menschen erstochen haben. Opfer wurden der Vater des jungen Mannes, dessen Freundin und deren Tochter. Sie wurden in der gemeinsamen Ferienwohnung auf der Insel São Vicente erstochen. Am Mittwoch (9.30 Uhr) beginnt der Prozess gegen den jungen Mann vor dem Landgericht Trier. Das Tatmotiv ist noch unklar.

Nach der Tat war der 19-Jährige in die portugiesische Hauptstadt Lissabon geflogen, wo er festgenommen wurde. Mitte Januar erfolgte seine Auslieferung nach Deutschland.





Dem jungen Mann werden Mord und Totschlag vorgeworfen. Bei der Tochter der Lebensgefährtin geht die Staatsanwaltschaft von Mord aus: Der 19-Jährige habe die 20-Jährige mit einem Messer attackiert, nachdem sie sich zum Schlafen ins Bett gelegt hatte. Sie habe keine Chance gehabt, sich zu wehren.

Motiv für die Tat ist unklar

Der Vater (58) wohnte laut Staatsanwaltschaft Trier im Raum Aachen, die beiden Frauen im Alter von 20 und 45 Jahre hatten ihren Wohnsitz in Berlin. Der Angeklagte, ein Deutscher, lebte zuletzt im Kreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz – und damit im Zuständigkeitsbereich der Trierer Staatsanwaltschaft. Er stammt aus einer früheren Ehe seines Vaters.

Der Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts ist bis zum 2. Dezember terminiert.