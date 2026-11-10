Prenzlau (dpa/bb) – Mit einer Betrugsmasche haben Unbekannte eine Seniorin in Prenzlau (Landkreis Uckermark) um einen fünfstelligen Bargeldbetrag gebracht. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, gab sich ein Mann am Montagnachmittag am Telefon als Arzt aus. Er behauptete, ihre Tochter sei an Krebs erkrankt und benötige dringend teure Medikamente. Dafür seien rund 80.000 Euro nötig.

Als die Rentnerin erklärt habe, eine solche Summe nicht zu besitzen, habe der Anrufer die Forderung schließlich reduziert. Wie ein Polizeisprecher erklärte, kam wenig später eine junge Frau zur Anschrift der Seniorin und nahm einen fünfstelligen Bargeldbetrag entgegen. Erst später habe die Frau bemerkt, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den bislang unbekannten Tätern.



