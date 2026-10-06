Schorfheide (dpa/bb) – Eine Rentnerin in der Gemeinde Schorfheide (Landkreis Barnim) ist von falschen Polizisten um einen größeren Geldbetrag betrogen worden. Sie habe gleich drei Anrufe von angeblichen Polizeibeamten bekommen, berichtete ein Sprecher der Polizei. Die vermeintlichen Polizisten erzählten ihr die Geschichte von gefassten Einbrechern, bei denen man Zettel mit den Anschriften potenzieller Opfer gefunden habe. Und auch der Name der Rentnerin sei dabei gewesen.

Die falschen Polizeibeamten boten an, der Frau bei der Sicherung ihrer Wertsachen und ihres Bargeldes helfen zu wollen. Sie müsse den Beamten nur diese überreichen. Dem kam die Frau nach und übergab den Männern in Uniform rund 20.000 Euro. Nun ermittelt die Polizei nach den Betrügern.



