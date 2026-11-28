Berlin (dpa/bb) – Zwei falsche Polizisten sollen in Berlin-Adlershof einen Paketzusteller getäuscht und mehrere Pakete aus dessen Fahrzeug gestohlen haben. Die beiden Unbekannten hätten den 24-Jährigen am Freitagmorgen bei der Auslieferung von Paketen angesprochen und sich als Polizisten ausgegeben, teilte die Polizei mit.

So hätten sich die Männer Zutritt zum Zustellfahrzeug verschafft und den Fahrer aufgefordert, weiterzufahren. Während der Fahrt soll einer der beiden im Laderaum mehrere Pakete geöffnet haben. Der andere habe den Fahrer angewiesen, sie in Rudow aussteigen zu lassen. Dort seien die Männer mit mehreren Paketen geflüchtet. Die Ermittlungen dauern an.



