Berlin (dpa/bb) – Zwei falsche Polizisten sollen einen Paketboten in Berlin-Adlershof beraubt haben. Nach Polizeiangaben verschafften sich die Unbekannten am Freitag Zutritt zu dem Zustellfahrzeug, indem sie sich als Beamte ausgaben. Dann sollen sie den 24-Jährigen zur Weiterfahrt aufgefordert haben. Während der Paketbote Richtung Rudow fuhr, habe einer der Männer im Laderaum mehrere Pakete geöffnet. Schließlich sollen sie den Zusteller aufgefordert haben anzuhalten, hieß es. Die beiden Männer machten sich demnach mit mehreren Paketen davon.