Berlin (dpa/bb) – Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) erhöht auf mehreren Regionalbahnlinien zum Fahrplanwechsel im Dezember den Takt. Mit dem Start des Netzes Nord-Süd 2 fahren unter anderem die Linien RE3, RE4 und RE5 auf der gesamten Strecke stündlich, wie der VBB mitteilte. Die letzten Züge der Linie RE5 zwischen Berlin und Neustrelitz fahren künftig auch unter der Woche bis 23 Uhr und damit täglich.

Der RE3 fährt zwischen Stralsund und Lutherstadt Wittenberg und der RE5 zwischen Rostock/Stralsund und Ludwigsfelde.





RE4 wegen Sanierungsarbeiten eingeschränkt

Die Generalsanierung der sogenannten Lehrter Bahn wird auf den gesamten Zeitraum Oktober 2026 bis Dezember 2027 ausgeweitet. Die Linie RE4, die eigentlich zwischen Stendal und Falkenberg verkehrt, fährt bis voraussichtlich Juli 2027 nur zwischen Wustermark und Falkenberg (Elster). Im Anschluss bis zur letzten Phase der Korridorsanierung der Lehrter Bahn, die am 16. Oktober 2027 beginnt, kann der RE4 zwischen Nennhausen und Falkenberg (Elster) fahren. Ab 16. Oktober 2027 bis Dezember 2027 wird zudem der Bahnhof Berlin-Spandau zusätzlich gesperrt.

Längere Züge auf der Linie RE1

Auf der Linie RE1 wurden die Bahnsteige in Hangelsberg, Berkenbrück, Jacobsdorf (Mark) und Pillgram verlängert, wodurch dort künftig längere Züge mit bis zu 800 Sitzplätzen fahren können. Eisenhüttenstadt bekommt bis auf eine Ausnahme wieder stündliche Direktverbindungen nach Berlin in der Hauptverkehrszeit.

Die neue Station Fangschleuse wird weiterhin von allen dort fahrenden Zügen bedient. Ab voraussichtlich Juli 2027 sollen zusätzliche RE1-Züge aus Frankfurt (Oder), die derzeit in Erkner enden, wieder bis Berlin fahren. Damit wären perspektivisch drei Verbindungen pro Stunde möglich.

Einschränkungen bei der S-Bahn

Bei der Berliner S-Bahn wird wegen der Ertüchtigung alter Fahrzeuge der Takt eingeschränkt. Der bisherige 5-Minuten-Takt auf zwei wichtigen Abschnitten wird während der Hauptverkehrszeit reduziert: Die S1 fährt zwischen Zehlendorf und Potsdamer Platz künftig im 5/5/10-Minuten-Takt. Gleiches gilt für die S5 zwischen Mahlsdorf und Warschauer Straße.