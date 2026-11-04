Berlin (dpa/bb) – Bei einer Verfolgungsjagd in Charlottenburg hat ein Polizist auf die Reifen eines Pkw geschossen. Das teilte die Polizei mit. Zivilfahnder hatten am Dienstagmittag versucht, das Fahrzeug anzuhalten. Der Fahrer soll versucht haben, vor den Beamten zu flüchten.

Laut Polizei fuhr der Mann auf der Flucht über den Gehweg und hielt direkt auf die Beamten. Daraufhin schoss ein Polizist aus nächster Nähe auf einen Reifen. Der Mann fuhr trotzdem weiter und verursachte laut den Angaben mehrere Unfälle, bis er mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Beamte nahmen ihn und seine Beifahrerin noch vor Ort fest. Warum er sich der Kontrolle entziehen wollte, ist bislang unklar. Die Ermittlungen laufen. Zuvor hatten Medien über den Einsatz berichtet.



