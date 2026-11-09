Freiburg (dpa/bb) – Mauro Lustrinelli blickte verwundert und mit einem feinen Lächeln zu Freiburgs Coach Julian Schuster. «Er hat gewonnen, keine Fragen für Julian?», wollte der Union-Trainer wissen, während ihn die nächste Frage zum Berliner 0:2 beim SC Freiburg erreichte. Dass die Pressekonferenz in eine Lustrinelli- und eine Schuster-Fragerunde eingeteilt worden war, weil es der Berliner Fußball-Bundesligist bei der Abreise eilig hatte, war ihm glatt entgangen.

Die kleine Irritation rief auf dem Podium ein Schmunzeln in den Gesichtern hervor. Und sie passte zum gesamten Berliner Auftritt in Freiburg. Wie ihr Trainer hatten die Gäste auch auf dem Rasen gewirkt: überfordert und orientierungslos. Allerdings nicht nur für wenige Sekunden wie Lustrinelli bei der öffentlichen Analyse, sondern fast die gesamte Spielzeit über. «Es bleibt nichts hängen, weil wir heute keine gute Leistung auf den Platz gebracht haben», kritisierte Manager Horst Heldt bei Sky.





In dieser Form ist der Tabellen-16., der in neun Spielen auf sieben Punkte kommt, ein heißer Abstiegskandidat, das sahen auch die mitgereisten Fans so: «Mit aller Gewalt – Klassenerhalt», forderten sie von ihren Lieblingen nach Abpfiff im Stadion. Am Hauptbahnhof klagte ein Anhänger am Telefon: «Fahr‘ niemals auswärts, dit sag‘ ick dir.» Unions erschreckende Bilanz in der Fremde: ein Punkt und 1:14 Tore. Kein Erstligist ist auswärts harmloser.

Khedira: «In allen Bereichen unterlegen»

In Freiburg wirkte das Team fast schon ängstlich. Null Torschüsse hatte Union vor der Pause, vier harmlose waren es in Hälfte zwei. Der Sport-Club kam am Ende auf insgesamt 20. Schonungslos fiel die Analyse des Kapitäns aus. «Klar verdiente Niederlage über 90 Minuten», grummelte Rani Khedira, dem in der 55. Minute das Eigentor zum 0:1 unterlaufen war. «In allen Bereichen unterlegen gewesen. Offensiv wie defensiv war es unterm Strich zu wenig.»

Yuito Suzuki (67.) besorgte den Endstand für die hoch überlegenen Freiburger, die den extremen Verteidigungsmodus der Berliner mit spielerischen Lösungen decodierten. Die Idee sei nicht gewesen, mit der Abwehr so tief zu stehen, erklärte Lustrinelli. Die Entlastung habe gefehlt, Lösungen im Spiel mit dem Ball: «Wir konnten nicht sauber rauskommen.»

Heldt: «Es gibt viel zu tun, aber das ist nicht so einfach»

Bester Spieler war dann auch der mehrfach stark haltende Torwart Frederik Rönnow, der in der Schlussphase einen Foulelfmeter von Vincenzo Grifo parierte. «Wenn der Torhüter der beste Mann von uns ist, dann ist das schon bezeichnend», gab Heldt zu. «Es gibt viel zu tun, aber das ist nicht so einfach.»

Nach dem Rückstand sei es zumindest in Ansätzen besser gelaufen, fand Khedira, merkte aber kritisch an: «Das begleitet uns ja schon ein Stück weit länger. Du hast natürlich gar nichts mehr zu verlieren. Ist aber auch kein guter Gedanke im Fußball, dass wenn du nichts mehr zu verlieren hast, dann erst nach vorne spielst. Müssen wir ändern.»

Ilic und Güther machen Hoffnung

Längst ist die Frage allerdings, ob die Kaderqualität für eine Wende ausreicht. Fünf Wechsel nahm Lustrinelli gegen die Freiburger vor. Frische Impulse gab es kaum, auch wenn die Rückkehr von Stürmer André Ilic und der Einsatz des erst 16 Jahre alte Toptalents Linus Güther ein wenig Hoffnung auf Besserung machten.

Verbal gaben sich die Berliner kämpferisch. Lustrinelli hob den «mentalen Aspekt» hervor und lobte: «Das Team ist zusammengeblieben.» Der für die Kaderzusammenstellung verantwortliche Heldt, der immer stärker in die Kritik gerät, versprach: «Ich habe Vertrauen in den Kader, wir werden auch die Liga halten.» Fest steht erst mal nur, dass bis zum nächsten Heimspiel gegen RB Leipzig viel Arbeit auf die Unioner wartet.