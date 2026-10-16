Magdeburg/Berlin (dpa) – Nach der Verbreitung von Plakaten mit sachsen-anhaltischen CDU-Landtagsabgeordneten im Stil einer Fahndung hat das Landeskriminalamt Berlin Ermittlungen aufgenommen. Der Staatsschutz ermittle, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei auf Anfrage. In Berlin sei eine 25 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen worden. Sie stehe im Verdacht, CDU-Büros mit den Plakaten beklebt zu haben.

Wie die «Magdeburger Volksstimme» berichtete, sind auf den Plakaten Schwarz-Weiß-Porträts von neun CDU-Abgeordneten aus dem Landtag abgebildet. Darüber stehe der Titel: «Konservative machen wieder den Weg frei für Faschisten!» Der CDU wird demnach vorgeworfen, einen AfD-Politiker ins Amt gewählt zu haben.





Die Aktion dürfte auf die Wahl von Tobias Rausch (AfD) zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt anspielen. Rausch erhielt dabei vier Stimmen mehr, als AfD (39) und BSW (5) Abgeordnete haben. Woher die zusätzlichen Stimmen kamen, ist unklar. Die Wahl im Parlament erfolgte geheim.

Die CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt verurteilte das Plakat, das auch in den sozialen Medien aufgetaucht sei. «Abgeordnete mit Fotos und Namen wie gesuchte Straftäter darzustellen, ist vollkommen inakzeptabel. Wer Menschen auf diese Weise öffentlich an den Pranger stellt, verlässt den Boden einer sachlichen politischen Auseinandersetzung», erklärte CDU-Fraktionschef Sven Schulze.