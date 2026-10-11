Triglitz/Heiligengrabe (dpa/bb) – Die Polizei hat an der Autobahn 24 in Brandenburg mehrere Menschen angetroffen, nach denen gefahndet worden ist. Ein 66-Jähriger kam in Gewahrsam, er sollte später dem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizeidirektion Nord mitteilte. Der Rumäne war laut Polizei zur Festnahme ausgeschrieben. Er steht demnach im Verdacht der räuberischen Erpressung in Verbindung mit Körperverletzung und Freiheitsberaubung im Jahr 2012.

Die Beamten der Autobahnpolizei wurden in der Nacht zum Sonntag auf sein in Rumänien zugelassenes Auto auf dem Parkplatz Prignitz-West in Heiligengrabe (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) aufmerksam und kontrollierten den Fahrer. Er wurde zur Verkündung des Haftbefehls am Amtsgericht in Neuruppin vorgeführt.





Auto bei verbotenem Rennen verwendet

Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag bemerkten die Beamten auf der A24, wie ein Autofahrer beschleunigte, als er ihren Streifenwagen sah. Die Autobahnpolizisten schlossen den Angaben zufolge zu dem Fahrer auf und kontrollierten ihn schließlich auf dem Parkplatz Dorngrund in Triglitz (Landkreis Prignitz).

Dort stellten sie fest: Das Auto war zur Fahndung ausgeschrieben, weil es 2025 bei einem verbotenen Autorennen dabei gewesen war. Der 23 Jahre alte deutsche Autofahrer wurde ebenfalls gesucht – und zwar wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, wie es hieß. Der junge Mann und die anderen Insassen durften nach Feststellung ihrer Identität ihrer Wege gehen.