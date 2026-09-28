Hennigsdorf (dpa/bb) – Er wollte eine 15-Jährige in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) zum Sex zwingen: Nun fahndet die Polizei nach dem Mann. Demnach hatte das Mädchen vor drei Monaten (21. Juni) in der Grünanlage der Fontanestraße auf einer Parkbank auf einen Freund gewartet.

Ein unbekannter Mann habe sich neben sie gesetzt und versucht, sie mit angedrohter Gewalt zum Geschlechtsverkehr zu zwingen. Die 15-Jährige rief nach Hilfe und ein Zeuge befreite sie aus der Situation, wie die Polizei mitteilte.





Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung, hieß es weiter. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, die den Tatverdächtigen erkennen oder Angaben dazu machen können, wo er sich aufhält.