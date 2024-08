Rüdersdorf bei Berlin (dpa/bb) – Am Morgen hat es nach einer Explosion auf dem Gelände eines Zementwerks im Landkreis Märkisch-Oderland gebrannt. Wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle Oderland mitteilte, ist die Ursache für die Explosion an einem Lastwagen auf dem Firmengelände in Rüdersdorf bei Berlin noch unbekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Fahrzeug mit Kohlestaub beladen.

Die Löscharbeiten sind laut Sprecherin bereits abgeschlossen. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Brands. Zunächst berichtete die «Märkische Allgemeine Zeitung».