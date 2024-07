Hannover (dpa) – Die Elektromarktketten Expert und Euronics verlegen ihre gemeinsame Händlermesse Koop von Berlin nach Hannover. Die Kooperationsausstellung der beiden Handelsketten werde ab 2026 auf dem Messgelände der niedersächsischen Landeshauptstadt stattfinden, kündigten die Veranstalter an. 2025 werde sie noch einmal am bisherigen Veranstaltungsort in Berlin abgehalten. Danach laufe der 2019 mit der Messe Berlin geschlossene Vertrag aus. Bei der Neuausschreibung ab 2026 habe nun Hannover den Zuschlag erhalten.

Auf der Messe Koop, deren Erstauflage 2021 pandemiebedingt nur virtuell stattfand, zeigen Hersteller den Einzelhändlern der beiden Ketten ihre Produkte und Neuheiten. Mit der Koop hatten Expert und Euronics ihre bisher eigenständigen Hausmessen zusammengelegt. Bei der jüngsten Ausgabe im Februar 2024 kamen laut Veranstaltern knapp 3000 Besucher zu der zweitägigen Veranstaltung.