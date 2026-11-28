Berlin (dpa) – Obwohl er auf dem Fußballrasen eigentlich alles erlebt und zahlreiche Erfolge gefeiert hat, hat Thomas «Icke» Häßler seine Nervosität bei der Eröffnung seiner Kneipe «Ickes Rumpelkiste» nicht verbergen können. «Ich bin aufgeregt. Das ist schon fast wie Endspiel ’90. So viele Menschen hier, damit habe ich nicht gerechnet», sagte Häßler, der 1990 mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Italien den WM-Titel holte.

Bei der Eröffnung signierte Häßler fleißig Autogramme auf den Trikots und Schals seiner vielen Gäste. Die Vorfreude sei «sehr groß» gewesen, sagte der einstige Freistoßspezialist. Häßler will sich auch selbst hinter den Tresen stellen, wenn es nötig sein sollte.





«Wenn ich mal aushelfen sollte, mache ich das sehr gerne. Ich habe auch schon ein bisschen gelernt, zu zapfen. Also das ist nicht so schwer, wie ich mir es vorgestellt hatte.» Wenn er noch könnte, würde er aber dennoch lieber Freistöße schießen. «Aber ich kann nicht mehr. Der Körper macht nicht mehr mit, streikt jetzt nach so langer Zeit», sagte Häßler.

Häßler: «Für mich eine Herzensangelegenheit»

Gleich am Eröffnungstag sollte in der klassischen Berliner Eckkneipe auf einer Großleinwand das Zweitliga-Spiel zwischen Hertha BSC und Häßlers Ex-Club Karlsruher SC übertragen werden. Das Lokal im Bezirk Charlottenburg war nach dem Tod des vorherigen Besitzers mehrere Monate geschlossen. «Das war für mich eine Herzensangelegenheit, die Sache dann weiterzumachen», sagte der 60-Jährige. «Ich denke und hoffe natürlich, dass das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt.»

Nach seiner aktiven Karriere sorgte Häßler schon in den vergangenen Jahren abseits des Profifußballs für Schlagzeilen. 2016 machte er bei der RTL-Show «Let’s Dance» mit, 2017 ging er ins Dschungelcamp. Als Trainer arbeitete er in unteren Berliner Ligen. 2022 musste er wegen gesundheitlicher Probleme pausieren. Zuletzt trainierte Häßler bis Sommer 2025 den FC Spandau 06.

Eine Rückkehr als Coach kann sich Häßler trotz der gesundheitlichen Probleme aber vorstellen. «Trainer sein, an der Außenlinie stehen und noch ein bisschen schimpfen, das könnte ich mir zutrauen», so der gebürtige Berliner.