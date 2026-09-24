Berlin (dpa) – Ex-Nationalspieler Diego Demme hat seine Fußball-Karriere mit emotionalen Worten beendet. «Irgendwann kommt der Moment, an dem man sich von etwas verabschieden muss, das einen fast sein ganzes Leben begleitet hat. Und jetzt ist dieser Moment für mich gekommen», schrieb der 34-Jährige auf Instagram.

Demme wurde vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw 2017 für den Confederations Cup nominiert. Zuvor feierte er als Einwechselspieler sein Debüt in der Nationalmannschaft. Der Kurzeinsatz gegen San Marino blieb sein einziger Auftritt im DFB-Dress. Wegen Rückenproblemen musste Demme seine Teilnahme am Turnier in Russland absagen.





Als kleiner Junge habe er davon geträumt, eines Tages in großen Stadien zu spielen, so Demme weiter. «Ich wollte einfach Fußball spielen – und irgendwann durfte ich diesen Traum tatsächlich leben. Große Spiele, tolle Erfolge, aber natürlich auch Niederlagen, Rückschläge und schwere Momente, die mich geprägt und zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin.»

Demme: «Dieses runde Ding werde ich immer lieben»

Er schreibe seine Zeilen «ein wenig traurig», meinte Demme, der in seiner Profi-Laufbahn für Arminia Bielefeld, den SC Paderborn, RB Leipzig, die SSC Neapel sowie Hertha BSC spielte. Der zuletzt vereinslose Deutsch-Italiener erklärte zudem, es sei eine schöne Fußballgeschichte gewesen, die der kleine Junge habe erleben dürfen. «Fußball war so viel mehr als nur mein Beruf. Er war mein Leben, meine Leidenschaft, mein Alltag – und hat mir unglaublich viele besondere Menschen und Momente geschenkt. Dieses runde Ding werde ich immer lieben.»

Abschließend bedankte er sich bei seinen Wegbegleitern, der Familie, Trainern und «allen Menschen, die Teil dieser Reise waren».